Захарова обсудила дело Вышинского с представителем ОБСЕ

Встреча официального представителя российского МИД Марии Захаровой и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира прошла на полях саммита Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обсудила с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром судьбу арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"В Милане "на полях" СМИД ОБСЕ (Совет министров иностранных дел ОБСЕ) провели переговоры с представителем этой организации по свободе СМИ Арлемом Дезиром. Особое внимание уделили судьбе находящегося уже более полугода под арестом на Украине Кирилла Вышинского", - написала представитель МИД России в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по статьям, которые инкриминируют Вышинскому, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил журналиста под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.