Суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Апелляционный суд Армении принял решение об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Айка Алумяю.

© Sputnik / Р. Мангасарян Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна обжаловали его арест

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.

Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован", - сказал Алумян журналистам.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также были бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения