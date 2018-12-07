Регистр онкологических больных введут в России

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Регистр онкологических больных, который планируется создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поможет отслеживать лечение пациента от постановки диагноза до выздоровления, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.
Минздрав планируется создать региональные онкологические регистры.
"Фактически эта программа позволит не только сделать регистр, а создать систему, когда каждого больного мы в этой системе видим. Видим перспективу - дорожную карту его ведения в соответствии с диагнозом, и в соответствии с теми клиническими протоколами, которые должны быть проведены и видим все искажения - своевременно ли оказана помощь, правильно ли она оказана, в полном ли объеме, каким образом проводится долечивание пациента после выписки из онкологического стационара, в условиях дневного стационара, сколько курсов химиотерапии, правильная ли химиотерапия, как проводится реабилитация и так далее", - сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что это полноценная система, за которой будут следить власти региона и национальные медицинские исследовательские центры.