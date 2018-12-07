Регистр онкологических больных введут в России

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Регистр онкологических больных, который планируется создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поможет отслеживать лечение пациента от постановки диагноза до выздоровления, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

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Минздрав планируется создать региональные онкологические регистры.

"Фактически эта программа позволит не только сделать регистр, а создать систему, когда каждого больного мы в этой системе видим. Видим перспективу - дорожную карту его ведения в соответствии с диагнозом, и в соответствии с теми клиническими протоколами, которые должны быть проведены и видим все искажения - своевременно ли оказана помощь, правильно ли она оказана, в полном ли объеме, каким образом проводится долечивание пациента после выписки из онкологического стационара, в условиях дневного стационара, сколько курсов химиотерапии, правильная ли химиотерапия, как проводится реабилитация и так далее", - сказала Скворцова журналистам.

Она пояснила, что это полноценная система, за которой будут следить власти региона и национальные медицинские исследовательские центры.