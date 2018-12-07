Страны ОПЕК сократят добычу нефти

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Страны ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ сократят добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, остальные участники сделки - на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Габдана.

По его словам, соглашение ОПЕК+ будет действовать с января 2019 года в течение шести месяцев. В апреле состоится следующая встреча министерского комитета ОПЕК+.

"Мы договорились сократить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки для ОПЕК и 400 тысяч баррелей в сутки - не ОПЕК, начиная с января в течение полугода", - сказал аль-Габдан по итогам заседания ОПЕК+.

Аль-Габдан добавил, что в апреле министерский комитет ОПЕК+ соберется и проанализирует сделку.

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Также стало известно, что ряд стран исключили из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В частности, Иран, Венесуэла и Ливия. Об этом сообщил журналистам президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Такие страны как Иран, Венесуэла, потому что санкции, и Ливия, в связи с ситуацией в стране - только этим трем странам сделали исключения", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что ситуация на мировом рынке нефти сложная, возможен переизбыток предложения в первом и втором кварталах 2019 года.

"Сегодня мы оцениваем ситуацию на рынке как достаточно сложную, и в связи с падением спроса мы видим, что будут наблюдаться переизбытки на рынке в течение первого, второго квартала", - заявил Новак на пресс-конференции.

ОПЕК+ продолжит мониторинг ситуации на мировом рынке нефти и будет оперативно реагировать на нее в случае необходимости, добавил Новак.

Заседание министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, прошло в Вене в пятницу 7 декабря.