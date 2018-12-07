Московский омбудсмен сообщила об улучшении состояния задержанных украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии троих украинских моряков, которые получили ранения в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Состояние раненых украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе и содержатся в московском СИЗО "Матросская тишина", улучшается и сейчас оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Украинский омбудсмен получила от российской коллеги данные о задержанных моряках

Во вторник Потяева посетила троих раненых моряков в СИЗО "Матросская тишина". После этого она рассказала, что задержанные чувствуют себя удовлетворительно, получают необходимое лечение и медикаменты. Омбудсмен пояснила, что двое моряков имеют легкие ранения в руки, у одного из них задето сухожилие, у еще одного мужчины ранения двух ног, он обеспечен костылями и находится в специальной медицинской камере, однако, по ее словам, к серьезным последствиям ранения не приведут.

"С ними все абсолютно в порядке, ребята в нормальном, удовлетворительном состоянии, они получают медпомощь в полном объеме. Динамика в их состоянии есть, идет процесс на улучшение", - сказала Потяева.

Три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.