Светодиодное оформление и "тройной" фейерверк: как Гулрыпш встретит Новый год

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гулрыпшский район оформляется светодиодными гирляндами, а с 29 по 31 декабря в небо над ним запустят фейерверки, рассказала корреспонденту Sputnik начальник отдела культуры этого района Валентина Пицевич.

"Наш район уже оформляется светодиодными гирляндами. В Агудзере все уже готово, скоро оформят и Мачарку. Елку будем ставить к 20 декабря. На этот раз будет искусственная елка, так как живая, как правило, "жидкая". То есть, ветки ее начинают свисать после того, как на них вешаешь новогодние украшения", - сказала Пицевич и добавила, что каждый вечер с 29 по 31 декабря жители увидят праздничные фейерверки.

27 декабря в Доме культуры состоится светолазерное шоу, во время которого детям раздадут подарки. 29 декабря у главной елки Гулрыпша Ацаа Баба Ду (Дед мороз-ред.) и Астыпха (Снегурочка-ред.) будут поздравлять жителей и гостей этого района. Также в этот день запланированы театрализованная программа, выступления местных творческих коллективов и молодых артистов.