Китай планирует запустить спутник нового поколения

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Китайские ученые рассчитывают в рамках активного развития космической программы Китая в апреле следующего года запустить возвращаемый коммерческий спутник нового поколения, который сможет находиться на орбите до 20 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора проекта, реализуемого Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC), Чжао Хуэйгуан.

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"Китай в настоящее время ведет разработки в рамках проекта по созданию возвращаемых спутников, базовая модель которых сможет находиться на орбите до 20 суток, возвращаемый модуль можно будет повторно использовать 15 раз. Первый запуск в рамках этого проекта планируется на апрель 2019 года", - сообщил Чжао Хуэйгуан, слова которого приводит в понедельник агентство Синьхуа.

Разработкой возвращаемых спутников Китай занимается уже несколько десятилетий, в ноябре 1975 года Китай провел свой первый успешный эксперимент по запуску и безопасному возвращению спутника, став третьей страной в мире после СССР и США, освоившей эту технологию. По состоянию на 2016 год Китай разработал и успешно запустил на орбиту 25 возвращаемых спутников.

Чжао Хуэйгуан сообщил, что в Китае в настоящий момент разрабатываются два типа возвращаемых спутников – базовой и расширенной комплектации. У базового полезная нагрузка при возвращении в атмосферу может достигать 500 килограммов, в качестве питания используются одноразовые химические батареи. В то время, как у спутника с расширенной комплектацией полезная нагрузка может достигать 600 килограммов, а питание осуществляется при помощи солнечных и аккумуляторных батарей.

Он также рассказал, что спутник уже готов и проходит необходимые испытания, в январе планируется провести механический тест, в феврале термический, а в марте спутник уже вывезут с завода для запуска.