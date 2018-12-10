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Евросоюз ввел санкции против девяти человек из-за выборов в Донбассе

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Совет ЕС утвердил в понедельник 10 декабря решение о включении девяти новых имен в санкционный список в связи с проведением выборов в Донбассе 11 ноября.

Послы стран Евросоюза еще на прошлой неделе согласовали включение в санкционный список девяти человек, которых ЕС считает ответственными за организацию выборов в Донбассе 11 ноября.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить девять человек", - говорится в решении.

Выборы глав и депутатов народных советов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Наблюдатели о выборах в ДНР: без нарушений и при высокой явке

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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