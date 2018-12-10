Меркель: проблему нелегальной миграции можно решить только сообща

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проблему нелегальной миграции невозможно решить мерами отдельных стран, а лишь сотрудничая на международном уровне, сообщает РИА Новости.

"Для защиты наших граждан важно вместе бороться с нелегальной миграцией. Каждому должно быть ясно, что односторонние национальные шаги не решат эту проблему. Это возможно только посредством многостороннего сотрудничества, это единственный путь", - сказала Меркель на конференции ООН по миграции.

Кроме того, канцлер назвала основание ООН ответом на "чистый национализм", а глобальный пакт миграции "достойным того, чтобы за него бороться".

Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в понедельник в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств.

Пакт о сотрудничестве в сфере миграции обсудят на конференции ООН

Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. Как ожидается, пакт будет утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря.