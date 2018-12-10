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До 700 тонн мандаринов в сутки пересекает абхазо-российскую границу

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На абхазо-российской границе пик "мандаринового сезона", сообщает Южное таможенное управление России.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Ежедневно из Республики Абхазия в Россию поступает до 700 тонн цитрусовых в сутки, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления. 

© Sputnik /
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Отмечается, что спрос на мандарины в преддверии новогодних праздников возрастает. Их везут в основном в центральную часть России: Москву, Петербург и другие города.

За эти выходные таможенники оформили 1737 тонн мандаринов. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до 150 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии. Всего на сегодняшний день (с начала октября) должностными лицами оформлено 11120 тонн цитрусовых плодов, говорится в сообщении.

Объем ввозимой цитрусовой продукции почти в четыре раза превышает показатели прошлого года.

"Сочинская таможня напоминает правила перемещения товаров для личного пользования: до 31 декабря 2018 года беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования на сумму не более 1500 евро и весом не более 50 килограмм", - говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года вступают в силу новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Ограничение по ввозу в страны ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составит сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 килограмм.

Новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 килограмм. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

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Теги:
мандарины, Россия, Абхазия


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