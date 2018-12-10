В Стокгольме вручили Нобелевскиe премии

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2018 год завершилась в Концертном зале Стокгольма, вручены премии в области медицины или физиологии, физики, химии, а также в сфере экономики в память об Альфреде Нобеле, сообщает РИА Новости.

© Fotolia / violetkaipa Названы победители Нобелевской премии по экономике

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили обладатели награды по физиологии или медицине Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония), по физике Артур Эшкин (США), Жерар Муру (США/Франция) и Донна Стрикланд (Канада). От имени Артура Эшкина (1922), который не смог приехать в Стокгольм по состоянию здоровья, награду вручили одному из его сыновей, профессору Майклу Эшкину.

Премию по химии вручили Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания). Награду по экономике, учрежденную в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле, получили работающие в США профессора Вильям Нордхаус и Поль Ромeр.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составила 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов).

Зрителями состоявшегося в Концертном зале Стокгольма награждения стали более 1500 человек – семьи обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций. Церемония транслировалась шведским телевидением SVT.

Торжества в честь обладателей наград этого года продолжатся в Городской ратуше Стокгольма, где в 21.00 мск в Голубом зале начнется традиционный Нобелевский банкет. Его меню держат всегда в секрете и опубликуют лишь тогда, когда все гости будут за столом. После банкета по традиции будут объявлены танцы.