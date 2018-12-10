00:37 11 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.24
  • EUR75.71
Поиск

В Стокгольме вручили Нобелевскиe премии

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2018 прошла в Стокгольме в понедельник 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2018 год завершилась в Концертном зале Стокгольма, вручены премии в области медицины или физиологии, физики, химии, а также в сфере экономики в память об Альфреде Нобеле, сообщает РИА Новости.

График
© Fotolia / violetkaipa
Названы победители Нобелевской премии по экономике

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили обладатели награды по физиологии или медицине Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония), по физике Артур Эшкин (США), Жерар Муру (США/Франция) и Донна Стрикланд (Канада). От имени Артура Эшкина (1922), который не смог приехать в Стокгольм по состоянию здоровья, награду вручили одному из его сыновей, профессору Майклу Эшкину.

Премию по химии вручили Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания). Награду по экономике, учрежденную в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле, получили работающие в США профессора Вильям Нордхаус и Поль Ромeр.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составила 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов).

Зрителями состоявшегося в Концертном зале Стокгольма награждения стали более 1500 человек – семьи обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций. Церемония транслировалась шведским телевидением SVT.

Торжества в честь обладателей наград этого года продолжатся в Городской ратуше Стокгольма, где в 21.00 мск в Голубом зале начнется традиционный Нобелевский банкет. Его меню держат всегда в секрете и опубликуют лишь тогда, когда все гости будут за столом. После банкета по традиции будут объявлены танцы.

По теме

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы обладатели Нобелевской премии по химии 2018 год‍а
Названы лауреаты Нобелевской премии мира


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером
    Образование в Сети

    Первая онлайн-школа с преподаванием на русском языке открылась в Латвии – учить детей там будут педагоги из России.

  • В Литве прошла акция в поддержку учителей Последний звонок
    "Последний звонок"

    В Литве местные жители и представители профсоюзов провели акцию, призывающую выполнить требования бастующих учителей.

  • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.
    Конституция ребром

    Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Обед над пылающим кратером: фото самых необычных ресторанов мира
Хороших новостей и долголетия: звезды поздравили МИА "Россия сегодня" с 5-летием
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia