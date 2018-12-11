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Автомобиль сотрудников Следственного комитета

В России завели дело в отношении турфирмы, чьи клиенты не могут вернуться из Китая

© Sputnik / Константин Чалабов
Новости
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Следственный комитет России завел дело в отношении турфирмы "Жемчужная река", полторы тысячи клиентов которой не могут вернуться из Китая.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении руководства одной из фирм, не выполнившей договор по авиаперевозке туристов из России в Китай и обратно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, получив от граждан более 1 миллиона рублей, не исполнило свои обязательства в рамках соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья и обратно.

Авиакомпания "ИрАэро" с 7 декабря приостановила программу полетов в Китай - в города Хайкоу и Санья (Хайнань) и аннулировала рейсы в связи с задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором "Жемчужная река". По данным авиакомпании, на острове Хайнань находятся примерно 1,5 тысячи клиентов туроператора.

Причина сложившейся ситуации - неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией "ИрАэро", а именно - возникновение финансовой задолженности по оплате рейсов.

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