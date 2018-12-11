В Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В газете Верховной рады "Голос Украины" опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, он вступит в силу в среду, сообщает РИА Новости .
"Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", — говорится в тексте.
Российская Федерация и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
Недавно Верховная рада решила не продлевать соглашение после 1 апреля 2019 года. Инициативу поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В понедельник закон подписал Петр Порошенко.
В Москве выразили сомнение, что этот шаг принесет пользу украинскому народу.