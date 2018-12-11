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Российские бомбардировщики в Венесуэлле. 10 декабря 2018

Белые лебеди: в Венесуэлу прибыли российские бомбардировщики

© AFP 2018 / FEDERICO PARRA
Новости
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России, сообщает РИА Новости.

Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Перелет проходил в полном соответствии с международным правом, подчеркнули в Министерстве обороны Российской Федерации.

В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о цели прилета самолетов российских ВКС каналу Telesur.

"Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов жизнеобеспечения, бомбардировщиков, истребителей, стратегических бомбардировщиков, которые сели на венесуэльской территории. Мы - строители мира, не войны", - заявил в ходе встречи российских самолетов министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

По его словам, совместные полеты с российскими самолетами направлены на подготовку Венесуэлы к защите перед лицом любой возможной агрессии против "мира и равновесия страны".

Как сообщает Telesur, в течение этой недели в Венесуэлу из России должна приехать большая делегация по части военно-технического сотрудничества для обслуживания и улучшения качества работы имеющихся на вооружении венесуэльской армии систем российского производства.

Добыча нефти в Венесуэле
© AFP 2018 / FERNANDO LLANO
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Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. Это пустая трата государственных средств, написал политик в твиттере.

"Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают", — заявил Помпео.

В Совета Федерации России отреагировали на слова Помпео об отправке Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу.
В частности, Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал госсекретаря "не считать российские деньги", а вспомнить про огромный американский госдолг. Политик также напомнил о крупных тратах США на войну в Афганистане и "бессмысленные удары по Сирии", сообщает РИА Новости.

"Чем комментировать полеты наших Ту-160, Помпео лучше подсчитал бы, во что обошлись США бессмысленные ракетные удары по Сирии и сколько они всаживают в безнадежную войну в Афганистане. Может и чудовищный госдолг США вспомнить. Пусть свои деньги считает. У нас есть Счетная палата", – написал Пушков.

По данным СМИ, совместные полеты самолетов ВВС Венесуэлы и ВКС России должны пройти над Варгасом - прибрежным штатом у столицы.

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