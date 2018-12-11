Путин принял участие в церемонии прощания с правозащитницей Алексеевой

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Ушла из жизни Людмила Алексеева

Путин вышел на сцену, где установлен гроб, положил букет красных роз на постамент для цветов, после чего сразу же подошел к сыну покойной, обнял его, и сел рядом. Президент немного пообщался с сыном Алексеевой, после чего покинул зал.

Путин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы, отметив неоценимый личный вклад Алексеевой в становление и развитие гражданского общества в России.

Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева была маленькой и хрупкой женщиной с огромной силой воли, которая могла смело и твердо разговаривать с властью, считают правозащитные деятели, выступившие в Москве на церемонии прощания с ней.

Глава МХГ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

"Людмила Михайловна была для нас тем белым ангелом надежды, и сегодня мы ее судьбу вручаем белому ангелу надежды", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов на церемонии.

По словам члена Московской Хельсинской группы Валерия Борщева, во вторник страна прощается с легендой правозащитной деятельности. "Это человек жертвенный, Солженицын сказал, что Россию спасут жертвенные минуты, вот она и состоялась... Людмила Алексеевна - уникальный человек, таких больше нет, она умела разговаривать с властью смело, твердо",- сказал Борщев.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что РФ потеряла человека с огромным сердцем и большим желанием помогать людям.

"Примечательно, что вчера был день прав человека, и примечательно, что именно сегодня состоится совет при президенте, в котором всегда была Людмила Михайловна. И это первый день, когда ее не будет... Сказали, что ушла эпоха, мне кажется, что она только началась, эта эпоха - она укрепилась, потому что в нее вдохнула жизнь эта удивительная женщина, маленькая ростом, но с огромной силой воли", - отметила Москалькова на церемонии прощания.

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.