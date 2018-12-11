Деятельность 37 террористических ячеек пресекли в России в 2018 году

С начала 2018 года в России уничтожено 37 террористических ячеек, 65 бандитов, в том числе 10 главарей бандгрупп.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Деятельность 37 террористических ячеек, вынашивавших намерения организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края, пресекли в России в 2018 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета России, директор ФСБ Александр Бортников, сообщает официальный сайт комитета.

По его словам, "наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе". "При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей преступлений террористической направленности мигрантов из стран Центральной Азии".

Он также отметил, что за 2018 год в России ликвидировали 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников.

"Скоординированная деятельность всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить террористических проявлений в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал Бортников.

Директор ФСБ отметил контроль над миграционными потоками для того, чтобы предотвратить их использования террористами. Силовики в 2018 году закрыли въезд в Россию более 10 тысячам лиц, подозреваемым в террористической и экстремистской деятельности. Свыше 60 российских и иностранных граждан не были допущены к выезду в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, сказал Бортников.