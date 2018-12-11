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Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю А. Солженицыну

Путин открыл памятник Солженицыну в Москве

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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В день столетия со дня рождения Солженицына памятник писателю открыли в Таганском районе Москвы.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин на открытии памятника Солженицыну в Москве назвал писателя выдающимся соотечественником, писателем и мыслителем, истинным, настоящим патриотом России, сообщает РИА Новости.

"Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", - сказал Путин во вторник на церемонии открытия памятника.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю А. Солженицыну

Сердце, душа, раздумья писателя Александра Солженицына были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему, он противостоял любым проявлениям русофобии; его литературное и общественное наследие продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира, заявил президент.

"И будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии", - отметил президент.

Он подчеркнул, что "цельный, исключительно принципиальный" Солженицын никогда и никому не стремился быть удобным. В своих литературных и публицистических трудах, в своей общественной деятельности писатель "открыто и последовательно отстаивал свои взгляды и убеждения, доказывал безусловную ценность нравственных законов, на которых зиждется здоровье любого общества", продолжил Путин.

Путин отметил, что столетие со дня рождения Солженицына - "значимое событие для всей страны", и к этой дате приурочено много мероприятий, "направленных на увековечивание памяти нашего великого соотечественника". Он напомнил, что был установлен памятник писателю в Кисловодске, начал работу мемориальный музей в Москве, состоялись различные конференции, выставки, спектакли и театральные постановки по произведениям Солженицына.

"Но самое главное, что голос Александра Исаевича по-прежнему звучит, его мысли и идеи находят отклик в умах и сердцах людей. Популяризация его творчества, создание условий для того, чтобы к нему сумели приобщиться новые молодые читатели, - лучшее, что мы можем и должны сделать для сбережения памяти о нем", - сказал Путин.

Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю А. Солженицыну
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю А. Солженицыну

Он выразил слова особой признательности вдове писателя Наталии Солженицыной "за ее неустанный труд и поистине неоценимый вклад в сохранение наследия" автора.

Александр Солженицын — писатель и общественный деятель, автор книги "Архипелаг ГУЛАГ", лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Он умер в Москве в августе 2008 года на 90-м году жизни. Погребен в некрополе Донского монастыря в Москве. 11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения писателя.



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