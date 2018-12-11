Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, оставил его под стражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя защиты.

"В удовлетворении ходатайства отказали", - сказал адвокат Андрей Доманский.

Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Защита подала апелляцию.

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Илья Питалев Адвокат Вышинского заявил об оказываемом на него давлении

После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.