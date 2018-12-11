00:53 12 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.50
  • EUR75.62
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей

© Sputnik / Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (105)
9 0 0

Суд рассмотрел апелляцию на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во вторник 11 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, оставил его под стражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя защиты.

"В удовлетворении ходатайства отказали", - сказал адвокат Андрей Доманский.

Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Защита подала апелляцию.

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Илья Питалев
Адвокат Вышинского заявил об оказываемом на него давлении

После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (105)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Светофор на заснеженной улице, архивное фото
    Родился в рубашке

    В центре казахстанского Петропавловска иномарка на полной скорости вылетела на тротуар и врезалась в дерево, чудом не задев стоявшего пешехода.

  • Театрализованное представление на Всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Сердце империй

    Sputnik рассказывает о столицах древних государств, которые находились на территории современного Кыргызстана.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Честь и слава: кадры церемонии вручения Нобелевских премий 2018
Выживший: смотрите как спасали хромого жеребенка в Агудзере
Выживший: смотрите как спасали хромого жеребенка в Агудзере
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia