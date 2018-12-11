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Случаи высылки российских дипломатов прокомментировали в Совете по правам человека

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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В Совете по развитию гражданского общества и правам человека в России отметили рост числа нарушений прав россиян и соотечественников, которые проживают временно или постоянно за пределами страны.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Случаи высылки российских дипломатов превратились в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России и укрепление ее негативного имиджа как главного нарушителя международного права и миропорядка, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, сообщает РИА Новости.

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В своем выступлении на совете СПЧ Брод отметил, что в последние годы наблюдается значительный рост числа нарушений прав россиян и соотечественников, которые проживают временно или постоянно за пределами России. Он подчеркнул, что эти нарушения "многоплановые и касаются широкого спектра проблем", включая незаконные задержания и аресты, создание препятствий для дипломатической и журналисткой работы, вмешательство в частную жизнь, клевету и провокации.

"Без разрешения этой проблемы невозможно подлинное равноправие в международных отношениях, как и их возвращение в правовое русло. В противном случае дипломатия будет вытеснена культом грубой силы", - отметил Брод.

Также член СПЧ обратил внимание, что нарушения прав россиян - "это не отдельные случаи в практике двухсторонних отношений между Россией и Западом".

Брод также отметил широкое распространение практики экстрадиции в США граждан Российской Федерации, которые были подвергнуты задержаниям или арестам в третьих странах.



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