Путин назвал борьбу вокруг Трампа в США частью системы

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В США действует четко выстроенная система и даже борьба, развернувшаяся вокруг американского президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Москве.

© Sputnik / Алексей Дружинин Случаи высылки российских дипломатов прокомментировали в Совете по правам человека

"Ваши коллеги в США - люди дисциплинированные и встроенные в систему. Вот это нужно четко себе представлять, и так практически по каждому направлению жизнедеятельности государства и общества. Там есть люди, которые ведут себя не системно, но и они встроены в систему, даже не "системщики". Там ничего неожиданного не происходит, уверяю вас, и даже борьба, которая развернулась и никак не прекращается вокруг президента, его решений, она тоже часть системы, на самом деле. Просто система немножко потрескивает, но убедить вас вряд ли удастся, наоборот, это будет выглядеть так, что мы заинтересованы или вы заинтересованы больше чем они сами", - сказал президент.

Встреча президента России Владимира Путина и членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека состоялась в Москве во вторник 11 декабря.