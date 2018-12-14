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Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал армии находиться в максимальной готовности из-за имеющихся, по его сведениям, планов США по его убийству.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг 13 декабря отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры", сообщает РИА Новости.

"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, дисциплины, лидерства и подготовки, чтобы победить империалистические заговоры и поддерживать мир. Венесуэла рассчитывает на вас", – написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон руководит планом по развязыванию насилия и организации госпереворота для введения переходного правительства при поддержке Колумбии, где якобы готовятся силы наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал "соучастником" этого плана.

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Теги:
Николас Мадуро, Венесуэла


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