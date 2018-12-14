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Лавров: ситуация в Черноморском регионе деградировала

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в Баку, заявил о том, что организация не должна становиться ареной для политических баталий.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не должна быть ареной для политических баталий и сведения счетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите ОЧЭС в Баку, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания", - сказал Лавров.

Министр заявил о своей убежденности в том, что Организация не должна быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов.

"У ЧЭС есть четко определенный экономический профиль, и его статус необходимо уважать. В этом – залог способности ЧЭС содействовать развитию интеграционных связей", - подчеркнул министр.

ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя. Азербайджан принял председательство в ОЧЭС в июне 2018 года.

Теги:
Черное море, Организация черноморского экономического сотрудничества, Сергей Лавров


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