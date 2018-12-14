Лавров указал на попытки политизировать дискуссию на саммите стран Черноморского региона

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Попытки политизировать дискуссию на прошедшем заседании министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не увенчались успехом, азербайджанское председательство не дало увести обсуждение в непродуктивное русло, заявил в пятницу 14 декабря глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

На заседании не обошлось без очередных попыток политизировать дискуссию, отметил министр. Что, по его мнению, не помогает в работе Черноморского экономического сотрудничества, "которое было создано исключительно для решения торгово-экономических и связанных с социальной сферой проблем и у которого нет какой-либо компетенции в политических дебатах".

"Риторика, которую используют некоторые наши соседи по Черноморскому региону, отвлекает внимание от реальных дел, и мы признательны нашим азербайджанским коллегам, которые в качестве председателя делали все, чтобы не позволить дискуссии уйти в непродуктивное русло", - подчеркнул Лавров.

Лавров также добавил, что Россия рассчитывает, что партнеры по ОЧЭС последуют примеру Москвы и внесут средства в бюджет механизма развития сотрудничества при Организации.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Лавров: ситуация в Черноморском регионе деградировала

По его словам, по инициативе России в рамках организации создан механизм развития проектного сотрудничества.

"Мы внесли в его бюджет взнос в размере 1 миллиона долларов. Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие страны", - сказал Лавров.

По его словам, два проекта уже реализованы. Один из них – по линии Черноморского банка торговли и развития, другой проект – в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией ООН.

"Еще по четырем проектам приняты положительные решения. Поступают новые заявки. Будем и далее продвигать инициативы в таких интересных для наших граждан областях, как, например, повышение энергоэффективности зданий, популяризация и брендирование оригинальных блюд и продуктов черноморской кухни", - подчеркнул глава МИД РФ.

Заседание СМИД ОЧЭС прошло в пятницу 14 декабря в Баку.

ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя. Азербайджан принял председательство в ОЧЭС в июне 2018 года.