ООН приняла правила Парижского климатического соглашения

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Страны ООН приняли на международной конференции в польском Катовице правила реализации Парижского климатического соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).
"Приняты правила реализации Парижского климатического соглашения, включая организацию международных проектов по снижению выбросов парниковых газов. Страны продемонстрировали понимание проблемы антропогенного изменения климата и необходимость поддержки наиболее уязвимых и слабых государств", – говорится в сообщении.
В частности, правила определяют, как страны должны отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов, как сообщать о действиях по адаптации к изменениям климата, докладывать о выделении средств и их расходовании. "Правила преимущественно определяют порядок и структуру отчетности, действия по мониторингу глобальной ситуации, однако сами действия стран правилами никак не предписываются. Принцип Парижских решений соглашения – добровольные действия, определяемые национальными целями, которые страны принимают самостоятельно – вне соглашения", - заявил участник конференции, директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.
Гренландия тает: последствия изменения климата>>
Важным элементом Парижского соглашения является механизм устойчивого развития, подразумевающий совместные действия стран по снижению выбросов парниковых газов. В Катовице были выработаны руководящие указания совместной деятельности стран – фактически двусторонней торговле единицами снижения выбросов парниковых газов: приняты правила, условия и процедуры реализации двусторонних проектов, рабочая программа по развитию нерыночных видов сотрудничества.