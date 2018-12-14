ООН приняла правила Парижского климатического соглашения

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Страны ООН приняли на международной конференции в польском Катовице правила реализации Парижского климатического соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).

© Sputnik / Михаил Мордасов Глобальное изменение климата, и чем это грозит Абхазии

"Приняты правила реализации Парижского климатического соглашения, включая организацию международных проектов по снижению выбросов парниковых газов. Страны продемонстрировали понимание проблемы антропогенного изменения климата и необходимость поддержки наиболее уязвимых и слабых государств", – говорится в сообщении.

В частности, правила определяют, как страны должны отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов, как сообщать о действиях по адаптации к изменениям климата, докладывать о выделении средств и их расходовании. "Правила преимущественно определяют порядок и структуру отчетности, действия по мониторингу глобальной ситуации, однако сами действия стран правилами никак не предписываются. Принцип Парижских решений соглашения – добровольные действия, определяемые национальными целями, которые страны принимают самостоятельно – вне соглашения", - заявил участник конференции, директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

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Важным элементом Парижского соглашения является механизм устойчивого развития, подразумевающий совместные действия стран по снижению выбросов парниковых газов. В Катовице были выработаны руководящие указания совместной деятельности стран – фактически двусторонней торговле единицами снижения выбросов парниковых газов: приняты правила, условия и процедуры реализации двусторонних проектов, рабочая программа по развитию нерыночных видов сотрудничества.