Полиция досматривает прохожих в центре Парижа перед акцией "желтых жилетов"

В Париже в субботу 15 декабря ожидается очередная, пятая по счету массовая акция "желтых жилетов".

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Полиция взяла под контроль центр Парижа, множество полицейских машин стянуто к вокзалу Сен-Лазар, куда приезжают участники митинга из пригородов и других городов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вокруг вокзала стоят автоматчики с закрытыми лицами, на самом вокзале дежурят усиленные патрули полиции. Они выборочно досматривают некоторых пассажиров, прибывающих на Сен-Лазар, в поисках оружия и других запрещенных предметов, просят показать содержимое рюкзаков.

Около 40 станций метро центральной части Парижа, а также несколько станций системы пригородных электричек RER будут закрыты в субботу из-за запланированных масштабных акций протеста "желтых жилетов".

В частности, закрыты станции метро, расположенные на Елисейских полях и в окрестностях, у Эйфелевой башни и рядом с Марсовым полем, в Латинском квартале, у Лувра, Оперы и торговой галереи Лафайет, а также у площади Бастилии. Закрыты также восемь станций линий пригородных электричек.

На сайте управления парижского транспорта (RATP) отмечают, что ожидается значительное нарушение движения наземного транспорта и экспрессов в столичные аэропорты.

Ожидается значительное нарушение движения 54-х линий наземного транспорта и специальных экспрессов в аэропорты Шарль де Голль и Орли.

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Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В субботу, 15 декабря, ожидаются новые протестные акции.