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Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Новости
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В Париже в субботу 15 декабря проходит очередная, пятая по счету массовая акция "желтых жилетов".

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. В Париже полицейские применили слезоточивый газ против "желтых жилетов", сообщает РИА Новости.

После этого протестующие, скандируя, отправились к Елисейскому дворцу, хотя этот район тоже перекрыт. Некоторые из них держат в руках флаги Франции, белая полоса на которых перекрашена в желтый цвет в честь "жилетов".

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Полиция досматривает прохожих в центре Парижа перед акцией "желтых жилетов"

При этом к Елисейским полям продолжают прибывать новые группы протестующих.

Все переулки, ведущие к Елисейскому дворцу, сейчас закрыты полицейскими машинами, в том числе спецтехникой с заградительными заборами двухметровой высоты. Дежурят усиленные наряды полиции.

Сады Тюильри, которые примыкают к Елисейским полям, открыты для доступа со стороны Лувра, однако выйти ко дворцу из них нельзя. На входе в сады охранники и полиция досматривают вещи всех редких туристов.

Также сообщается, что участники акций протеста собираются в разных точках центра Парижа, чтобы пойти колоннами на Елисейские поля. Полиция не препятствует их сбору, однако проверят сумки у всех, кто хочет пройти в этот район.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter, что в течение всего дня на столичных вокзалах будет производиться "предварительный контроль".

В субботу 15 декабря на Елисейских полях в центре французской столицы проходит очередная акция протеста. Несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки, доступ к которой перекрыт. Чтобы отогнать их от арки, полицейские применили слезоточивый газ.

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Протесты движения "Желтые жилеты", выступающего в том числе против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По данным французских СМИ, всего за это время задержали более 4,5 тысячи человек, из них 4,1 тысячи отправили под стражу.



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