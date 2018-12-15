Столкновения "желтых жилетов" и полиции начались во Франции

В Париже в субботу 15 декабря проходит очередная, пятая по счету массовая акция "желтых жилетов".

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста "желтых жилетов" и полиции, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Полиция досматривает прохожих в центре Парижа перед акцией "желтых жилетов"

На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.

Ранее полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ.

По сообщению французских СМИ, на севере Франции в результате несчастного случая на дороге, к которому косвенно оказались причастны участники движения "желтых жилетов", погибла сорокачетырехлетняя женщина.

Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.