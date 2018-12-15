17:23 15 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.43
  • EUR75.39
Поиск
Столкновения полицейских с протестующими в желтых жилетах (Gilets jaunes) 8 декабря 2018 года в Париже

Столкновения "желтых жилетов" и полиции начались во Франции

© AFP 2018 / ALAIN JOCARD
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

В Париже в субботу 15 декабря проходит очередная, пятая по счету массовая акция "желтых жилетов".

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста "желтых жилетов" и полиции, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Полиция досматривает прохожих в центре Парижа перед акцией "желтых жилетов"

На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.

Ранее полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ.

По сообщению французских СМИ, на севере Франции в результате несчастного случая на дороге, к которому косвенно оказались причастны участники движения "желтых жилетов", погибла сорокачетырехлетняя женщина.

Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скатиться по Альпике: в Сочи открылась новая трасса
Меньше слов, больше движения: как РУСДРАМ готовится к премьере
Меньше слов, больше движения: как РУСДРАМ готовится к премьере
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Соцсети

Sputnikabkhazia