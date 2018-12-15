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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству,15 декабря 2018

Путин поддержал идею набора студентов из стран бывшего СССР в творческие вузы России

© Sputnik / Алексей Никольский
Новости
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Президент России Владимир Путин выступил за целевой набора студентов из бывших советских республик в творческие вузы России.

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поддержал идею о создании целевого набора студентов из бывших республик СССР в творческие вузы России, сообщает РИА Новости.

"У нас во многих вузах есть студенты, обучающиеся за счет российского федерального бюджета - и в военных, и в общегражданских. В творческих - тем более", - сказал Путин.

Президент добавил, что обсудит с Минфином России вопросы финансирования этого направления из федерального бюджета.

С инициативой организовать такой набор на заседании Совета выступил ректор ВГИКа Владимир Малышев. При этом он отметил, что сделать обучение для студентов из бывших советских республик можно бесплатным.

Президентский совет по культуре и искусству в обновленном составе прошел в субботу 15 декабря в Петербурге.



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