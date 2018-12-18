Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, направленную против России

Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря за авторством Украины.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Генассамблея ООН приняла внесенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а воздержалось большинство — 72, сообщает РИА Новости.

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Генассамблея выразила "серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой" и "озабоченность в связи с сообщениями о продолжающейся дестабилизации Крыма в результате поставок Российской Федерацией на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал".

Также ГА "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить такую деятельность".

Кроме того, в документе выражается "обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".

Также Генассамблея выразила "озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, которые создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом".

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".