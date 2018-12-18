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СМИ: ПРО США будет беспомощна против нового гиперзвукового оружия РФ

Вашингтон заявил о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России

© Sputnik / Александр Вильф
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США не располагают возможностями противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая, заявили в американской Счетной палате.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Соединенные Штаты не обладают силами ПРО, достаточно эффективными для защиты от гиперзвукового оружия России и Китая, говорится в отчете Счетной палаты США.

"Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем ПРО, оружие также может быть использовано для улучшения возможностей обычных и ядерных вооружений дальнего действия. Контрмер не существует", - говорится в докладе.

Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России, направленных в том числе на преодоление ПРО США. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.



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