Вашингтон заявил о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Соединенные Штаты не обладают силами ПРО, достаточно эффективными для защиты от гиперзвукового оружия России и Китая, говорится в отчете Счетной палаты США.

"Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем ПРО, оружие также может быть использовано для улучшения возможностей обычных и ядерных вооружений дальнего действия. Контрмер не существует", - говорится в докладе.

Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России, направленных в том числе на преодоление ПРО США. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.