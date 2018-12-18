Шойгу рассказал о планах по оснащению российской армии современным оружием

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Качественное усовершенствование российской армии позволяет противостоять новым вызовам и угрозам, заявил во вторник 18 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник 18 декабря.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков МИД России: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

По словам Шойгу, оснащенность Вооруженных сил России современным оружием в 2019 году должна составить 67%, сообщают РИА Новости.

"В результате, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой 67%", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, российские стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, гарантирующем обеспечение политики сдерживания.

"Офицерский корпус Вооруженных сил укомплектован подготовленными профессиональными кадрами. Все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 96% командиров общевойсковых бригад и полков имеют боевой опыт", - рассказал министр обороны.

Российские сухопутные войска, по его словам, в 2018 году приняли на вооружение 2200 новых образцов военной техники.

"Задача по повышению уровня современного вооружения в сухопутных войсках в этом году перевыполнена на 2,3%. Данный показатель доведен до 48,3%. В войска поступило 2200 новых и модернизированных образцов вооружения. Сформировано десять соединений и воинских частей", - сказал он.

Воздушно-космические силы России в 2018 году получили на вооружение 126 самолетов и вертолетов, отметил Шойгу.

"В интересах Воздушно-космических сил в 2018 году поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны. Доля современного вооружения в военно-воздушных силах достигла 64%, а в целом в ВКС доведена до планового показателя этого года – 74%", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что доля современных вооружений в Воздушно-космических силах России в 2019 году будет увеличена до 81,8%.