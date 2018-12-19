Карасин: Россия ждет, что Запад призовет Киев прекратить произвол в отношении Вышинского

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает, что Запад потребует от Киева прекратить произвол в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, Россия всеми доступными средствами будет продолжать добиваться его скорейшего освобождения, сообщает РИА Новости.

"Рассчитываем, что наши международные партнеры не на словах, а на деле продемонстрируют свою приверженность демократическим ценностям и свободной печати и потребуют от Киева прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского. Как это сделал, к примеру, Европейский союз журналистов", - сказал Карасин.

"Главный редактор "РИА Новости – Украина" был задержан за профессиональную деятельность, но не за терроризм", - добавил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.