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Судейский молоток и весы Фемиды

Бывшего вице-мэра Сочи осудили на год за превышение полномочий

© Fotolia / Dianaduda
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Бывший вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук осужден на год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Суд признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука, сообщает "Российская газета".

Юрий Паламарчук
© Фото: ГТРК "Вести Сочи"
Вице-мэра Сочи Паламарчука оставили под домашним арестом

Свою вину экс-чиновник признал полностью, ему назначили наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Арест Паламарчука был связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города, где экс-чиновник был председателем совета директоров. По версии следствия, зная о наличии кредиторской задолженности и убытках акционерного общества, Паламарчук заключил с ним договоры на оказание услуг, причем по завышенной стоимости.

Под стражу экс-чиновника взяли в апреле текущего года. Однако в октябре меру пресечения поменяли, поместив подозреваемого под домашний арест. Через несколько дней после этого его отстранили от должности.

В мэрии Сочи с весны настоящего года прошло уже несколько арестов вице-мэров города. Большую часть задержанных чиновников заподозрили в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство.



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