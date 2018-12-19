США и экономика: Песков рассказал об ожидаемых вопросах на пресс-конференции Путина

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, каких вопросов ожидают в Кремле на большой пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет в четверг 20 декабря.

В интервью НТВ Песков рассказал, что в первую очередь ожидаются обсуждения международной повестки, в частности российско-американских отношений и региональных конфликтов. Также в Кремле полагают, что будут вопросы по экономике.

"Экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры. Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной", — отметил Песков.

Третьим ожидаемым блоком идут вопросы на региональную тематику: традиционно большинство журналистов в зале — представители регионов.

По словам Пескова, Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня, но это не отменяет его рабочих мероприятий.

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"И коллегия Министерства обороны, и какие-то совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить. Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", — рассказал пресс-секретарь.

Многие вопросы по итогам пресс-конференции становятся поводом для оформления поручений кабмину или отдельным ведомствам. Исполнение контролирует специальное управление.

"И здесь президент очень четко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело уже форму его поручения", — заключил Песков.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства рассказывает о ключевых экономических и социальных показателях. Затем журналисты могут задать вопросы президенту.

В этом году мероприятие состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве.

Российские телеканалы отвели на пресс-конференцию три часа эфирного времени: трансляция начнется в 12:00 и закончится в 15:00. Это условно, поскольку ограничения длительности нет.

Так, рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В прошлом году на большую пресс-конференцию Путина аккредитовались 1640 журналистов, в этом — рекордные 1702.