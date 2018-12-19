14:56 19 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.11
  • EUR76.47
Поиск
Немецкая полиция

Число погибших от огнестрельного оружия в США достигло максимума за полвека

© AFP 2018 / CLEMENS BILAN
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Число погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в 2017 году достигло максимального значения за последние 50 лет.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Количество погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в 2017 году стало максимальным за пять десятилетий, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Сотрудник полиции США
© AFP 2018 /
В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге, есть погибшие

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773, на тысячу больше, чем в 2016 году. В двух третях случаев речь идет о самоубийствах. Отмечается, что это высочайший показатель с 1968 года.

Издание сообщает, что с поправкой на численность населения уровень смертности от огнестрельного оружия увеличился до 12 случаев на сто тысяч человек. Это самый высокий показатель с середины 1990-х годов.

По информации издания, уровень смертности от огнестрельного оружия в 2000-х годах оставался стабильным.

"Знаменательно, что после периода стабильности сейчас уровни снова растут", - заявил глава подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США по статистике смертности Боб Андерсон.

Андерсон отметил, что рост числа жертв огнестрельного оружия может быть связан с распространением наркозависимости. По данным издания, в 2017 году от передозировки наркотиками скончались около 70 тысяч человек.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
    Время и место

    Стало примерно известно где и когда пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидер Приднестровья Вадима Красносельского.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире
Бревно, вертушка, поперек: абхазский джигит показал трюки на коне
"Бревно", "вертушка", "поперек": абхазский джигит показал трюки на коне
Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia