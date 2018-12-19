Песков: продажа Турции американских систем ПРО не помешает поставкам С-400

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен", - сказал Песков журналистам.

Во вторник 19 декабря Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.