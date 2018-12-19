США начали вывод войск из Сирии

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. В Белом доме заявили о начале вывода американских войск из Сирии, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / SAUL LOEB О Сирии, Иране и сотрудничестве с Россией: главное из интервью Джеймса Джеффри

Вашингтон объявил, что победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать.

По словам представителя администрации, США переходят к новой фазе кампании в Сирии.

Решение Трампа прокомментировали в обоих палатах российского парламента. Так, в Госдуме не исключили провокаций в арабской республике после объявления о выводе американских войск.

По словам зампреда комитета по обороне Александра Шерина, подобный сценарий может готовиться, чтобы не было никаких подозрений в адрес США.

"Потому что это делается демонстративно, вот такие заявления, и с чего бы это вдруг такая любезность со стороны американских властей", — сказал депутат.

По мнению парламентария, также эта информация может рассматриваться как попытка продемонстрировать миролюбивость со стороны США или как попытка получить определенные преференции в случае переговоров с Россией.

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что возможный вывод США войск из Сирии может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников.

"Логика диктует — если враг повержен, то с кем теперь воевать американцам? Или все же придётся признать — да с той же законной властью Сирии, что подспудно предполагалось с самого начала?", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами: один требует, чтобы Америка больше занималась своими делами и не воевала за чужие интересы. Другой — не уступать Сирию президенту Башару Асаду и России.

"Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных", — добавляет сенатор.

Он также не исключат, что уход американцев из Сирии действительно произойдет, но не уверен, что это изменит что-то в политической и военной обстановке в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России