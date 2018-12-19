Украина объявила о подготовке нового прохода кораблей через Керченский пролив

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с новым проходом через Керченский пролив "нельзя медлить".

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход украинских судов через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-Би-Си.

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение подобного шага, Турчинов подчеркнул, что с этим "нельзя медлить".

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", — сказал Турчинов в интервью журналистам.

По его словам, власти пригласят представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия на кораблях во время прохода.