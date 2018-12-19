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США расширили санкции против России

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Под ограничения США в рамках попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудникми ГРУ.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Минфин США расширил санкции против России, сообщает РИА Новости.

Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудникми ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.

Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в "черный список" внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго".
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что совладелец "Русала" бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.



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