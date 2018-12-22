Эксперт о финансовой помощи США военному флоту Украины: символический жест

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык назвал незначительной сумму в 10 миллионов долларов, которую США выделят ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе.

"Это дежурная помощь, которую американцы оказывают всем тем, кто числится в их верных и преданных союзниках – то есть на уровне каких-нибудь далеких африканских стран, не более того. Не думаю, что Украине эти деньги помогут, поскольку те проблемы, которые стоят перед её военно-морскими силами, стоят гораздо больше, чем эти 10 миллионов", - сказал эксперт в интервью RT.

Перспектив стать океанским флотом у ВМС Украины почти нет, поэтому они развивают береговую составляющую, "латают дыры" и "клянчат" у союзников ненужные тем корабли, отметил Ченнык.

© Sputnik / Денис Петров Вашингтон выделит военному флоту Украины 10 миллионов долларов

"То есть такое военно-техническое попрошайничество – это, наверное, ближайшие перспективы украинского флота, потому что проблемы у них очень большие", - отметил собеседник телеканала.

В ноябре пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые пересекли российскую границу и начали опасно маневрировать, не реагируя на требования остановиться. В итоге в отношении участников инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 22 украинских моряков и двух сотрудников спецслужб, находившихся на борту кораблей, арестовали на два месяца.

В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Президент России Владимир Путин связал их с предвыборной гонкой на Украине и подчеркнул, что эти события не повлияли на обычную хозяйственную деятельность в проливе.