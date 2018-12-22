Против премьер-министра Украины возбудили уголовное дело

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных дела в отношении украинского премьера Владимира Гройсмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".
"Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований. – Прим. ред.)", - заявил собеседник агентства.
Производство открыли по двум статьям - злоупотребление властью или служебным положением и служебная халатность. Заявителем по делу является депутат Верховной рады Виталий Куприй.