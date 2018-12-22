22:12 22 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.01
  • EUR77.97
Поиск
Владимир Гройсман

Против премьер-министра Украины возбудили уголовное дело

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

На Украине возбудили дело в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных дела в отношении украинского премьера Владимира Гройсмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости". 

"Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований. – Прим. ред.)", - заявил собеседник агентства.

Производство открыли по двум статьям - злоупотребление властью или служебным положением и служебная халатность. Заявителем по делу является депутат Верховной рады Виталий Куприй.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио
Праздник своими руками: в Сухуме начал работу новогодний Арт-маркет
Праздник своими руками: в Сухуме начал работу новогодний Арт-маркет
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia