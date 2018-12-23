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В США запустили ракету с новейшим военным спутником GPS

© Foto/ Official SpaceX Photos
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Ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS для армии США стартовала во Флориде в воскресенье 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США.

Старт ракеты был дан с космодрома на мысе Канаверал, сообщает РИА Новости.

Ранее в субботу запуск был отменен из-за погодных условий, несколькими днями ранее старт был отложен из-за ненадлежащих показателей сенсоров первой ступени ракеты-носителя.

Спутник GPS 3 SV01, получивший название Vespucci в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи, будет запущен в рамках контракта SpaceX с ВС США.

Спутник стоимостью около полумиллиарда долларов будет работать на орбите на высоте 20,2 тысячи километра над Землей. Новый спутник, как отмечают его создатели, является "самым мощным и прочным из когда-либо созданных геолокационных аппаратов". Он в три раза более точен, чем его предшественники и в восемь раз более устойчив к попыткам вмешаться в его работу или заглушить его.



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