Виталий Калоев стал отцом двойни

Супруга Виталия Калоева родила мальчика и девочку в одной из больниц Владикавказа во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Архитектор из Северной Осетии Виталий Калоев, потерявший жену и детей в авиакатастрофе над Боденским озером, стал отцом двойни, сообщает телекомпания Пятый канал.

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Супруга Виталия Калоева - Ирина - родила мальчика и девочку в одной из больниц Владикавказа во вторник 25 декабря.

"Мама чувствует себя нормально, дети чувствуют себя нормально тоже. Мальчик и девочка только появились на свет, успеем назвать", - сказал Калоева журналистам.

Столкновение российского Ту-154 и боинга компании DHL произошло 1 июля 2002 года, все находившиеся на бортах самолетов погибли (71 человек, в том числе 52 ребенка). Согласно расследованию, одной из причин катастрофы стала ошибка авиадиспетчера Питера Нильсена, который слишком поздно дал инструкцию снижаться Ту-154. Нильсен был убит на пороге своего дома 24 февраля 2004 года.

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По подозрению в убийстве был арестован и приговорен к восьми годам заключения Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену и двоих детей. В ноябре 2007 года Федеральный верховный суд Швейцарии принял решение о досрочном освобождении россиянина.