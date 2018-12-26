В Госдуме России предложили Киеву обратить внимание на оккупацию Украины США

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет назвал чушью заявление из Киева о трех российских волнах оккупации и призвал власти Украины обратить внимание на оккупацию их страны США, сообщает РИА Новости.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию Bild назвал инцидент в Керченском проливе "третьей волной оккупации" со стороны России, тогда как "первыми двумя волнами" он считает присоединение Крыма к России и события в Донбассе.

© Sputnik / Василий Батанов Генпрокурор Украины заявил о "третьей волне оккупации" Украины Россией

"Все эти заявления об оккупации Россией - несусветная глупость и очередная попытка оправдать провокации и эскалацию конфликта у российских границ. Генпрокурору стоит лучше обратить внимание на оккупацию страны со стороны спецслужб и кураторов из США. Сегодня киевские власти действуют под диктовку и утратили самостоятельность. Все их действия согласовываются и проверяются извне", - сказал Шеремет.

По его словам, киевские власти пытаются представить Россию в лице агрессора, чтобы отвлечь внимание населения от обнищания, разворовывания страны и экономического кризиса. "На самом деле никакого агрессора нет. Никто не собирается нападать на Украину", - подчеркнул Шеремет.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки - арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Действие военного положения на Украине истекает 26 декабря

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.