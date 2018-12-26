Защита Вышинского подала ходатайство об отводе судьи, но получила отказ

Херсонский городской суд в четверг 27 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Вышинского на 50 дней.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала ходатайство об отводе судьи, который должен был рассматривать продление ареста Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский, но получила отказ.

По его словам, основанием для отвода судьи Ярослава Мусулевского могла быть имеющаяся, по оценке защиты, предвзятость судьи.

"Считаем, что судья необъективен и пристрастен. Судья тот же, который выбирал меру пресечения - Мусулевский Ярослав", - пояснил адвокат.

Херсонский городской суд в среду 26 декабря должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Вышинского на 50 дней, но заседание перенесли на четверг 27 декабря. Защита просит отпустить Вышинского под поручительство адвоката.

В ноябре Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Он находится в СИЗО Херсона.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.