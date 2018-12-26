Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг наиболее цитируемых в 2018 году журналистов России.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала самым цитируемым российским журналистом в 2018 году, свидетельствуют данные исследовательской компании "Медиалогия", сообщает РИА Новости.

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Сильнее всего в СМИ разошлись высказывания Симоньян об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, об отмене ареста рэпера Хаски после вмешательства чиновников из администрации президента, а также ее заявление о том, что обыски в офисе РИА Новости Украина и арест Кирилла Вышинского стали "местью за Крымский мост" и призыв выйти на митинг у посольства Украины.

Второе место в рейтинге — у главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, третье — у спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.

Тройка лидеров улучшила свои показатели в рейтинге по сравнению с прошлым годом: +1 у Симоньян, +2 у Венедиктова, +4 у Губерниева.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Максима Шевченко (+18), Юрия Дудя (+8), Сергея Доренко (+8), Ильи Варламова (+7) и Евгении Альбац (+6).

Новичками рейтинга стали Аркадий Бабченко, Сергей Брилев, Кирилл Клейменов, Александр Малькевич, Фарида Рустамова, Дарья Жук, Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Александр Невзоров, Александр Коц, Николай Усков, Артем Шейнин и Андрей Колесников.

Ухудшили свои показатели в рейтинге Владимир Познер (-3), Ксения Собчак (-11), Андрей Малахов (-8), Василий Уткин (-1), Геннадий Орлов (-1), Павел Гусев (-1).

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"Медиалогия" — независимая исследовательская компания, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 48 200 источников. Исследование проводилось с 1 января по 25 декабря 2018 года.