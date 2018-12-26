Друг в подарок: Путин отправил школьнице из Липецкой области щенка хаски

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области получила в подарок от президента Владимира Путина щенка хаски, сообщается на сайте администрации Елецкого района.

Как говорится в сообщении, семилетняя Валерия очень хотела получить особенный подарок на Новый год и написала об этом в письме президенту. Она рассказала, что однажды увидела по телевизору, как Путин дарит детям щенков, и подумала, что, возможно, остался еще один щенок хаски и для нее.

"Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить", — сообщается на сайте.

Щенка хаски доставил девочке Дед Мороз, который специально приехал в Хмелинец 21 декабря. По его словам, такое поручение ему "шепнул на ушко" глава государства на центральной елке в Кремле.

Интервью с президентом: Путин исполнит мечту тяжелобольной девочки

Это не первый подобный подарок от Путина школьникам. Накануне 2018 года щенка лабрадора в подарок от президента получила девочка из Брянской области, а в марте президент подарил щенка швейцарской овчарки двенадцатилетнему мальчику из Ярославля, мечтавшему о собаке с трех лет.