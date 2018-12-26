Минобороны России в присутствии Путина провело пуск ракеты "Авангард"

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", — уточняется в сообщении.

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.

Путин поздравил создателей "Авангарда", участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

"Авангард" — "новые слово" в мировой оборонной промышленности: боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.