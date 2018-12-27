Росконтроль назвал единственную пригодную к столу малосольную семгу

Росконтроль проверил качество слабосоленой рыбы от наиболее распространенных производителей на территории Российской Федерации.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. "Русское море" стал единственным производителем малосольной семги, который успешно прошел проверку Росконтроля, информация об этом опубликована на официальном сайте Росконтроля.

© Sputnik / Артур Лебедев Абхазские мандарины самые сочные: эксперты Роскачества нашли их с трудом

Лучшую семгу от российских производителей определяли по соответствию госстандартам, отсутствию в них гистамина, вредных бактерий, содержанию консервантов и необходимого количества соли, жиров.

Семга "Морская планета" слабосоленая в виде ломтиков сильно разочаровала проверяющих. В этой продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По содержанию соли она не соответствует стандарту, было меньше, чем требуется, а наличие жиров было меньше, чем в заявленных показателях пищевой ценности на маркировке.

"Под видом семги продавали форель. Выгода подобной фальсификации для производителя очевидна: форель дешевле семги. Для покупателя замена не опасна, но неприятна. Во-первых, эти две рыбы имеют разный вкус, во-вторых, семга считается более полезной благодаря высокому содержанию ценных омега-3 кислот", - пишет Росконтроль.

В семге производителей "Каждый день" и "Фишерель / Наша семья" обнаружили листерии – это палочковидные бактерии, некоторые виды которых опасны для человека и животных. Слабосоленая семга "Новый океан" и "Меридиан" вовсе оказалась форелью, что подтвердили молекулярно-диагностические исследования ДНК этих образцов.