Киев заявил о получении современных средств связи от НАТО

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Украина получила от НАТО современные средства связи, заявил в четверг 27 декабря замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Мы получили современные средства связи от стран НАТО, в том числе благодаря военному положению. Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает", - сказал Гримчак в эфире телеканала "Zik".

При этом Гримчак не стал уточнять, что именно было получено, в каком количестве и за какой период, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба президента Украины Порошенко объявил об окончании действия военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил о прекращении военного положения в десяти областях страны. Оно было введено на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. Военное положение предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, свободу мысли и слова. По словам Порошенко, за месяц его действия была проведена большая работа по усилению обороноспособности Украины.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.